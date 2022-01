Varese. Ai domiciliari sgozza il figlio di 7 anni, nasconde il corpo, messaggio al padre, non aprire l’armadio

- Advertisement -

AgenPress – Si stava separando dalla moglie Davide Paitoni, il 40 enne che la notte scorsa ha ucciso con una coltellata alla gola il figlio di sette anni, Daniele, nella sua abitazione di Morazzone (Varese), per poi nascondere il cadavere nell’armadio ed andare a Gazzada Schianno, per aggredire a coltellate la moglie dalla quale si stava separando. La donna è ora ricoverata in ospedale, fuori pericolo di vita. A quanto emerso l’omicida, ai domiciliari, aveva ottenuto di trascorrere il Capodanno con il figlio che, questa sera, sarebbe dovuto tornare dalla mamma.

Paitoni ha lasciato un biglietto sul corpo senza vita del figlio confessando il brutale delitto. Poi ha avvisato con un messaggio vocale suo padre, dicendogli di aver fatto del male a suo figlio e di non aprire l’armadio della sua camera da letto, dove ha nascosto il corpo del bambino ucciso con un fendente alla gola. Il provvedimento di fermo è stato emesso dalla Procura di Varese in presenza di gravissimi indizi nei confronti dell’uomo, bloccato dai carabinieri dopo un inseguimento in auto durante il quale Paitoni ha tentato di speronare i militari. In macchina aveva coltello e cocaina.

