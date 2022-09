Verona. Cane senza guinzaglio viene investito da una moto e muore. Multato il proprietario

- Advertisement -

AgenPress – Un cane che era stato lasciato senza guinzaglio è stato travolto e ucciso da una motocicletta la scorsa notte, nella Zona industriale di Verona.

Il cane, “American bully” stava attraversando la strada ed è stato centrato dalla moto.



Gli agenti della Polizia Locale, intervenuti per i rilievi, hanno multato il proprietario dell’animale ai sensi del regolamento di tutela degli animali. Il proprietario aveva con sé altri due cani. Il motociclista non è caduto a terra e non ha avuto danni particolari.