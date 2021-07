- Advertisement -

AgenPress. C’è il via libera dell’Ema al vaccino Johnson&Johnson.

Il direttore dell’Aifa Magrini: sarà usato preferenzialmente per chi ha più di 60 anni, ma se le dosi scarseggeranno siamo pronti a rivedere il limite d’età.

Come per AstraZeneca, l’Agenzia europea per i medicinali raccomanda di inserire nel foglietto illustrativo del farmaco casi tromboembolici tra gli effetti molto rari della somministrazione. Chiarisce però che i benefici del vaccino J&J superano i possibili rischi derivanti dalla sua somministrazione.