Vietnam. Harris , dobbiamo aumentare “presenza nel mar Cinese meridionale” per contenere la Cina

- Advertisement -

AgenPress – “Dobbiamo trovare il modo di esercitare e aumentare la pressione, francamente, su Pechino affinché si attenga alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Unclos) e metta in discussione le sue prepotenze e le sue eccessive pretese marittime”, ha detto la vicepresidente Usa Kamala Harris, nelle battute iniziali aperte ai media dell’incontro con il presidente vietnamita Ngyuen Xuan Phuc. Harris ha assicurato che gli Stati Uniti manterranno “una forte presenza nel mar Cinese meridionale” per contenere la Cina.

Harris, che è il primo vicepresidente degli Stati Uniti a visitare il Vietnam, ha aggiunto che la relazione Washington-Hanoi “ha fatto molta strada in un quarto di secolo”, elevandola da partnership globale a una strategica tra i due ex nemici. Durante il suo incontro con il presidente vietnamita, Harris ha anche espresso il sostegno pratico americano per i contenziosi marittimi con la Cina annunciando l’invio di una ulteriore unità della guardia costiera degli Stati Uniti per aiutare la difesa degli interessi sulla sicurezza nel mar Cinese meridionale.