Violenza Donne, Antonella Cortese (Aispis): Solo da Gennaio ne contiamo 70, mattanza che deve finire

- Advertisement -

AgenPress. “Ogni giorno, siamo inondati, tg, giornali, talk show, social, ovunque non si fa altro che parlare di femminicidio.

Siamo a Settembre, e da Gennaio ne contiamo 70, è una mattanza, in più la pandemia non ha di certo aiutato. E’ necessario fare qualcosa di concreto subito, le chiacchiere non salvano vite, c’è bisogno di concretezza, c’è bisogno di protezione, e di coraggio da parte di quelle vittime che non denunciano per paura, facciamo qualcosa in fretta!”

- Advertisement -

Lo dichiara in una nota Antonella Cortese Criminologa e Presidente Accademia Italiana delle Scienze di Polizia Investigativa e Scientifica.