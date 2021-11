Virologo Bassetti testimonial di una nota sartoria. Codacons: “Siamo all’assurdo”

- Advertisement -

AgenPress. Il Codacons accoglie criticamente la notizia riguardante un noto virologo televisivo, arruolato come testimonial di una nota sartoria dopo l’exploit televisivo dell’epoca-Covid, e chiede l’avvio di procedimenti disciplinari fino all’allontanamento dalla TV per casi del genere – in alternativa alla scelta volontaria di rinunciare alla professione sanitaria.

È evidente, infatti, che siamo all’assurdo: non è possibile in alcun modo conciliare la professione medica e la terzietà che la stessa richiede e anzi prescrive con un coinvolgimento così esplicito con l’ambito del commercio e della pubblicità. I cittadini hanno diritto a un’informazione sanitaria, anche televisiva, scevra da ogni ritorno economico dalla propria immagine; è evidente, infatti, che i volti della scienza debbano poter esprimere la propria opinione senza alcun condizionamento, qual è – tanto per fare un esempio – quello che opera sugli attori economici nell’esercizio di una propria iniziativa economica.

Come si può aver fiducia di un medico che più parla e più accresce il valore della propria immagine, anche commerciale? È questo il percorso che si intende seguire per restituire credibilità alla figura, troppo spesso contestata e messa in discussione, del medico? A queste domande, e ad altre simili, occorre dare risposta: oppure, sarà necessario procedere nelle sedi opportune per fare in modo che i principi di buon senso e le regole deontologiche di ogni tempo trovino il giusto riconoscimento.