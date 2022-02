Von der Leyen (Commissione Ue): “Noi siamo al fianco degli ucraini”

- Advertisement -

“Il popolo ucraino sa che la sua democrazia ha ancora alcuni difetti da affrontare. Ma l’Ucraina oggi è un Paese sovrano, libero, più forte che nel 2014”, quanto subì l’aggressione russa in Crimea, “ed è proprio per questo che il Cremlino la minaccia di nuovo”. “Kiev ha fatto tanta strada: ha compiuto passi importanti per combattere la corruzione, ha costruito infrastrutture, ha creato nuovi posti di lavoro per i suoi giovani”.