Xi a Biden: Cina e Usa hanno responsabilità pace mondiale. Usa e Nato dialoghino con Russia

AgenPress – La videochiamata sicura del presidente degli Stati Uniti Joe Biden con il presidente cinese Xi Jinping si è conclusa alle 10:53 EDT, ha affermato la Casa Bianca.

La chiamata iniziata alle 9:03 ET è durata un’ora e 50 minuti.

Secondo i media statali cinesi CCTV, Xi ha detto a Biden, “il conflitto e lo scontro non sono nell’interesse di nessuno” e “la Cina e gli Stati Uniti hanno la responsabilità di lavorare per la pace”.

La Cina e gli Stati Uniti hanno la responsabilità di garantire la pace, ha detto venerdì il presidente cinese Xi Jinping al presidente degli Stati Uniti Joe Biden durante una videochiamata, secondo la CCTV dei media statali cinesi.

“In qualità di membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e delle due maggiori economie del mondo, non solo dobbiamo guidare lo sviluppo delle relazioni Cina-USA lungo la strada corretta, ma anche assumerci le nostre responsabilità internazionali e compiere sforzi per la pace e la tranquillità nel mondo”, ha detto Xi.

“Il mondo non è né pacifico né tranquillo”

“La tendenza prevalente alla pace e allo sviluppo sta affrontando sfide serie e il mondo non è né tranquillo né stabile. La crisi in Ucraina non è qualcosa che vogliamo vedere e gli eventi mostrano di nuovo che i Paesi non dovrebbero venire al punto di incontro sul campo di battaglia perché il conflitto e il confronto non sono nell’interesse di nessuno, e la pace e la sicurezza sono ciò di cui la comunità internazionale dovrebbe fare maggiormente tesoro”, ha affermato Xi esortando tutte le parti coinvolte nella crisi in Ucraina “a sostenere congiuntamente il dialogo e il negoziato tra Russia e Ucraina e trattare i risultati e la pace”.

“Gli Stati Uniti e la Nato dovrebbero anche condurre un dialogo con la Russia per risolvere il nodo cruciale della crisi ucraina e risolvere i problemi della sicurezza sia della Russia che dell’Ucraina”.