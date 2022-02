Zambelli (Lega): Stati Generali Europei contro il femminicidio, presentata proposta di risoluzione

- Advertisement -

Nel 2019, in Europa, sono state uccise 1421 donne, una donna ogni sei ore e, solamente in Italia, 111

AgenPress. “Nel 2019, in Europa, sono state uccise 1421 donne, una donna ogni sei ore e, solamente in Italia, 111. Questi sono numeri preoccupanti, anche alla luce delle crescenti violenze che donne e minori hanno subito a causa della pandemia e delle conseguenti chiusure.

È per questo che ho depositato una proposta di risoluzione del Parlamento Europeo affinché si convengano il più presto possibile degli Stati Generali europei contro il femminicidio. Il femminicidio, come piaga sociale, ha già colpito troppe famiglie, e molte di queste sono ancora in attesa di giustizia o delle giuste compensazioni.

- Advertisement -

È per questo urgente un’azione congiunta europea, che coinvolga istituzioni nazionali, società civile, associazioni e famiglie, affinché si stabiliscano delle linee guida e delle prassi comuni per prevenire e combattere questo atroce fenomeno.”

Così in una nota stampa Stefania Zambelli, firmataria di una proposta di risoluzione del Parlamento Europeo sulla promozione degli Stati Generali europei contro il femminicidio.