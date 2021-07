Zambelli, Senna (Lega): “Regione Lombardia in campo per chiedere il ritorno in Italia di Chico Forti”

- Advertisement -

AgenPress. Il Pirellone si illuminerà per Chico Forti, il cittadino italiano da oltre vent’anni in carcere negli Stati Uniti e da mesi in attesa di un’estradizione nel nostro Paese, che però tarda ad arrivare.

Ieri nel corso dell’ufficio di presidenza di Regione Lombardia è stata approvata all’unanimità la richiesta presentata dallo zio di Chico, Gianni Forti, di illuminare la facciata del Pirellone con la scritta “Chico in Italia”.

Lunedì prossimo lo stesso ufficio di presidenza prenderà visione del progetto tecnico e deciderà la data in cui accendere il Palazzo che ospita il Consiglio Regionale e che già in passato è stato testimone luminoso di numerose campagne umanitarie e sociali.

In merito a questo gesto di solidarietà si sono esposti l’On. Zambelli ed il Consigliere Senna: “È una solidarietà trasversale quella nei confronti di Chico Forti; quello di Regione Lombardia è un piccolo gesto per dimostrare, anche a livello istituzionale, la vicinanza di ognuno di noi nei confronti di Chico e di quello che da vent’anni sta attraversando, un gesto che al contempo vuole essere un grido di allarme affinché questa vicenda possa concludersi in tempi brevi e nel miglior modo possibile”.