Zanni (Lega), cooperazione Ue-Usa fondamentale, Bruxelles si dimostri partner affidabile

AgenPress. “La cooperazione Ue-Usa è, è sempre stata e dovrà essere il pilastro fondamentale a garanzia di un equilibrio democratico nel mondo. Purtroppo ancora oggi vedo un’incapacità cronica da parte della leadership Ue nel comprendere le dinamiche politiche statunitensi, tra semplificazioni e approcci di parte. Per gli Usa, a prescindere dall’appartenenza politica, l’interesse nazionale viene prima di tutto: di questo Bruxelles deve essere consapevole, senza tifoserie.

L’Afghanistan è un campanello d’allarme che mette alla luce problematiche ed errori esistenti da tempo: sul tema della difesa, la nostra difesa europea si chiama Nato e non può essere altrimenti, per renderla efficiente servono investimenti, cosa che la maggior parte dei Paesi Ue non ha fatto; in geopolitica, dove è bene concentrarsi sulla sfida del futuro, la minaccia all’equilibrio democratico rappresentata dal regime comunista cinese.

Dobbiamo rafforzare, senza gelosie e conflitti, la cooperazione con gli Usa e non solo, anche guardando anche all’area indo-pacifica, nonché essere credibili per avere un ruolo a quel tavolo. E’ una sfida fondamentale per Bruxelles, ma prima di pretendere un seggio a quel tavolo dobbiamo dimostrare di essere dei partner affidabili”.

Così Marco Zanni, europarlamentare Lega, presidente gruppo ID, nel suo intervento durante la sessione plenaria.