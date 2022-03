007 Usa. Putin è arrabbiato e frustrato, raddoppierà le forze, non può permettersi di perdere

- Advertisement -

AgenPress – “Valutiamo che Putin si senta afflitto dal fatto che l’Occidente non gli concede l’appropriata deferenza e percepisca questa come una guerra che non può permettersi di perdere”.

Lo ha detto la direttrice della National Intelligence Avril Haines in un’audizione al Congresso. “Pensiamo sia improbabile che Putin sia frenato dagli ostacoli incontrati finora e possa invece intensificare, raddoppiare gli sforzi per ottenere il disarmo ucraino, la neutralità e impedire un’ulteriore integrazione con Usa e Nato se non ci riesce con un negoziato diplomatico”.

“Putin è arrabbiato e frustrato, probabilmente raddoppierà gli sforzi e tenterà di distruggere l’esercito ucraino senza rispetto per i civili”, le ha fatto eco William Burns, il capo della Cia.