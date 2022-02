100.000 ucraini sono già in Polonia. Disposti nove centri di accoglienza per tutte le necessità

- Advertisement -

AgenPress – 100.000 persone circa sono già entrate in Polonia dall’inizio dell’invasione, afferma l’agenzia della Guardia di frontiera polacca.

“Il movimento dei rifugiati sta crescendo”, afferma la portavoce Anna Michalska.

Più di 20.000 persone sono arrivate dalle 06:00 di oggi. Il governo in Polonia si è impegnato ad accogliere chiunque sfugga alla guerra in Ucraina e a dare una sistemazione temporanea a coloro che non hanno un posto dove andare.

La Polonia consente alle persone di attraversare il confine a piedi in tutti e otto i suoi valichi di frontiera, poiché le code di auto si accumulano ai posti di blocco. In precedenza, i pedoni potevano attraversare solo in un punto a Medyka.

Nove centri di accoglienza – dove le persone in arrivo possono ottenere cibo, assistenza medica e informazioni – sono stati allestiti in scuole e palestre vicino ai valichi di frontiera, oltre a uno alla stazione ferroviaria di Przemysl.