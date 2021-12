11settembre. Trump accusa Biden, “incompetente”, ritiro Afghanistan “il più grande imbarazzo”

- Advertisement -

AgenPress – L’11 settembre è un “giorno triste” ma “stiamo vivendo un momento triste visto come si è chiusa la guerra contro coloro che hanno causato tanto dolore nel nostro paese”. Lo afferma Donald Trump in un videomessaggio di un minuto e 44 secondi in occasioni delle commemorazioni per l’attacco all’America.

“La perdita di 13 guerrieri non sarebbe mai dovuta accadere”, ha aggiunto Trump riferendosi ai marines caduti in Afghanistan negli ultimi giorni precedenti al ritiro americano. Criticando lo “sciocco” Joe Biden, Trump parla di “pianificazione sbagliata e leader che non hanno capito cosa stava accadendo” per spiegare gli errori in Afghanistan. Il 20mo anno della guerra avrebbe dovuto essere un anno di vittoria, invece Joe Biden e la sua inetta amministrazione si sono arresi”.

L’ “affrettato” ritiro dall’Afghanistan deciso da Joe Biden è “il più grande imbarazzo” per gli Stati Uniti: il presidente è un “incompetente alla guida del nostro Paese”, ha detto ancora in un’intervista a Fox sull’11 settembre, definito un “giorno orribile della nostra storia”. Ma – aggiunge Trump – “di recente abbiamo avuto una settimana orribile”, ovvero l’addio all’Afghanistan dal quale sembra “siamo scappati. Ormai non ci rispetta nessuno”.