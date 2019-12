Agenpress. “Sinceramente io preferisco votare i provvedimenti che presenta Italia viva. Comunque, se devo dire sul tema della prescrizione sono molto più vicino al Pd e a Forza Italia.

“L’Italia è un Paese in cui ogni otto ore un innocente va in carcere e dove il 75% degli indagati risultano innocenti, questi sono i numeri e quindi io ritengo che in Parlamento ognuno sarà libero di fare come vuole”.

E’ quanto dichiara il senatore di Italia Viva Davide Faraone.