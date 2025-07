Ricorso Salernitana Calcio: conversione del rito

AgenPress. Con riferimento alle notizie di stampa riguardanti il ricorso al Tar del Lazio proposto dalla Salernitana Calcio, la competente sezione del Tribunale precisa che, dopo l’adozione dell’ordinanza del 10 luglio scorso che ha ritenuto la controversia non rientrante nei casi di ammissione, esclusione o comunque partecipazione ai campionati, escludendo quindi l’applicabilità del relativo rito processuale, la causa è stata comunque trattenuta in decisione per essere sollecitamente definita con sentenza di merito, avendo infatti le parti espressamente rinunciato a tutti i termini a difesa e non risultando quindi necessaria la fissazione e lo svolgimento di una ulteriore e distinta udienza pubblica, avuto riguardo anche al principio della massima celerità nella definizione di tale tipologia di giudizi.