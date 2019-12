Italia viva: Librandi, 2020 anno rilancio, svelato bluff Salvini

Agenpress. Il mio messaggio augurale per il 2020 è in realtà una serie di buone notizie. La prima: gli italiani sono un popolo smart, fanno finta di apprezzare i sovranisti ma in realtà solo il 21% pensa che Salvini sia uno statista, mentre il 34% lo considera un pessimo politico poco credibile, il cui bluff è stato svelato.

Gli altri – quasi la metà – non sanno neanche chi sia, nonostante tutti i soldi del contribuente che ha speso per farsi conoscere. Non ce l’ha fatta. Altra cosa positiva per il 2020 sono i sondaggi delle prossime settimane: Pd 20 per cento, M5S 15, Italia Viva 8, Partito del pesce azzurro 8, Azione di Calenda 4, Più Europa 3, Verdi 3, Leu 2: totale, 62.

Aggiungendo un 3 per cento per Voce Libera di Carfagna: 65. Per il centrodestra, Lega 20, Fdi 7 e Fi 5: 32 per cento. Indecisi: 2 per cento. Terza cosa positiva: le statistiche Istat. Il potere di acquisto aumenta, le tasse diminuiscono, oltre il 70% degli italiani giudica positivamente la qualità della vita nella sua zona di residenza.

Quindi sono inutili i sovranisti protestaioli e perditempo, ma come dice Matteo Renzi, l’anno 2020 sarà l’anno della crescita e del rilancio. Grazie al break through di giugno, il mojito è stato sostituito da acqua minerale leggermente frizzante.

Lo dichiara il deputato di Italia Viva, Gianfranco Librandi.