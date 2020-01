Luca Di Carlo, alias “Avvocato del Diavolo” intervistato dal magazine ungherese 24 chasa.bg

Agenpress. Luca Di Carlo, alias “Avvocato del Diavolo” è stato intervistato dal magazine ungherese 24 chasa.bg. Di Carlo conosciuto in Ungheria, per essere il legale dell’ex-pornostar Ilona Staller, ricordata in Patria, come “ex spia” con lo pseudonimo di “Coccinella”.

L’intervista viene preceduta da una dichiarazione dove spiega la sua vicinanza affettiva e professionale con “Cicciolina”. Note le cause sia contro l’ex marito di Ilona Stallere Jeff Koons, sia per l’attuale battaglia legale del taglio del vitalizio, come ex-deputata del Parlamento Italiano.

Nell’intervista al magazine ungherese Luca Di Carlo non nasconde il suo passato da legionario: ”Ho trascorso più di 4 anni nella Legione Straniera Francese“.

Non manca uno scoop del quale attraverso Ilona Staller “l’avvocato del Diavolo” viene in contatto con la figliastra del leggendario Michael Jackson, la quale gli confessa di avere forti dubbi su come sia morto il famoso cantante.

Nell’intervista anche il racconto del suo rapporto “sentimentale” con la prorompente attrice Pamela Andérson: ”Con Pamela è stata un’attrazione fatale…è una donna di eccessi” . – dichiara l’Avvocato del Diavolo –. A confermare questa trasgressione è stata anche la stessa Pamela Andérson.

Link intervista magazine ungherese: https://www.24chasa.bg/mnenia/article/7252527?fbclid=IwAR1w2gFz3ECEjd84D_U-FoD20w6lAIssypw-hIrIzy3mBLS_JXK4e2g9C5k