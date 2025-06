Torna il White Party dei record: giovani under 35 in festa al Circolo Canottieri Roma

AgenPress. Torna il White Party del Circolo Canottieri Roma, e con la sua XII edizione, promette di essere ancora una volta l’evento under 35 più cool della Capitale. L’appuntamento è per giovedì 12 giugno, dalle 22.30, nella suggestiva cornice del Circolo Canottieri Roma – Lungotevere Flaminio.

Unico nel suo genere, il White Party è ormai diventato un cult per i giovani soci e amici dei soci, che ogni anno si ritrovano per inaugurare l’estate in grande stile, tra musica, spettacolo e un look total white.

Nel corso degli anni, l’evento ha visto la partecipazione di numerosi volti noti dello sport e dello spettacolo, tra cui Dušan Mihajlović e Thomas Raggi dei Måneskin. Anche per l’edizione 2025 sono attesi ospiti speciali che renderanno la serata ancora più esclusiva e indimenticabile.

A infiammare la pista penserà il dj set dei LOS DOS, il duo formato da Antonio Piepoli B2B Andrea D’Angeli, pronti a trasformare il circolo in un dancefloor sul Tevere con sonorità travolgenti e set sorprendenti.

Un evento che coniuga eleganza, energia e mondanità, nel cuore di Roma Nord, in una location iconica con vista sul Tevere.