Una lotteria per dare gratuitamente ai bambini una dose del farmaco più costoso al mondo

Agenpress. l’Azienda farmaceutica Novartis tirerà a sorte 100 bambini malati per dare loro gratuitamente il farmaco. “Non possiamo produrre abbastanza dosi per trattare tutti i bambini – ha dichiarato David Lennon, Presidente di AveXis -. “Questo era l’unico modo in cui potevamo pensare di fare un equo sorteggio rispetto alle dosi disponibili del prodotto” – .

Il farmaco in questione è lo Zolgensma, prodotto da Novartis, due milioni di dollari per una singola iniezione. Un prezzo impossibile anche se un’unica dose contrasta gli effetti dell’amiotrofia spinale (SMA), rara malattia neuromuscolare che comporta una mutazione genetica dei motoneuroni.