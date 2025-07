Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Sanità verso privatizzazione, un pericolo”

AgenPress. “Ho letto con estrema attenzione il rapporto di Mediobanca appena pubblicato sulla sanità in Italia. Dal report viene fuori una radiografia allarmante che descrive un Paese nel quale i gruppi privati che esercitano attività sanitarie primeggiano per ricavi e in particolare il San Raffaele.

Nulla da eccepire sul merito e la qualità indiscussa dell’Istituto, ma la sintesi del rapporto dimostra come sempre più esista un doppio binario nella sanità italiana a tutto vantaggio del privato sul pubblico e svantaggio di chi non può permettersi il ricorso alla medicina privata.

Lo Stato intervenga quanto prima per assicurare a tutti i cittadini livelli di Sanita qualificati ed accessibili. La parità e l’uguaglianza tra cittadini sono in pericolo.

Lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana e responsabile nazionale Sanita’ della Dc, Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.