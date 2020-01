Unione Naz. Consumatori replica a FederModa su saldi: sconto medio sotto il 25%

Agenpress. Secondo FederModa Milano lo sconto medio in occasione dei saldi sarà del 40%.

“Ci piacerebbero degli sconti medi pari al 40%. Lo speriamo e lo auspichiamo. Peccato che secondo i dati ufficiali Istat, salvo nel gennaio 2015 per la voce Indumenti, non si sia mai superata la soglia del 25%” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“E’ vero che nell’Alta Moda gli sconti sono di solito superiori, sia perché la merce è più suscettibile di notevole deprezzamento sia perché la percentuale di ricarico del commerciante è maggiore. In ogni caso, anche se non escludiamo che singoli commercianti possano arrivare a fare ribassi del 40%, la media dei commercianti è certo al di sotto” prosegue Dona.

“In compenso, la notizia positiva è che quest’anno, secondo le nostre previsioni, gli sconti saranno in crescita rispetto al luglio scorso. L’Abbigliamento registrerà un abbassamento medio dei prezzi del 21,8% dal precedente 21,1%. Le Calzature saranno scontate del 20,9%, 1,2 punti percentuali di differenza rispetto agli ultimi saldi estivi (19,7%). Solo gli sconti degli Accessori (guanti, cravatte, cinture…) resteranno stabili al 14%. Sconti maggiori, quindi, anche se non certo pari a quelli reclamizzati in alcune vetrine pari al 70%, che nascondono il vizietto di far magicamente lievitare la percentuale di sconto, gonfiando il prezzo vecchio” conclude Dona.

Tabella : sconto praticato nei saldi

Lug 2019 STIMA GEN 2020 Abbigliamento e calzature -20,9 -21,6 Calzature -19,7 -20,9 Abbigliamento -21,1 -21,8 Indumenti -23,2 -24 Accessori -14 -14

Fonte: UNC su elaborazione dati Istat