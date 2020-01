Iraq. Usa avvisati in anticipo dell’attacco. Rohani, “Soleimani ha combattuto eroicamente contro l’Isis”

Agenpress – Gli Stati Uniti sarebbero stati informati in anticipo dell’attacco iraniano alle loro basi dagli iracheni, i quali erano stati allertati da Teheran. Lo sostiene una fonte diplomatica araba citata con evidenza dalla Cnn. Baghdad, secondo la fonte, avrebbe comunicato a Washington “quali basi sarebbero state colpite” dopo averne ricevuto comunicazione dagli iraniani.

“Se l’America vorrà commetterà d’ora in poi altri crimini” dopo l’uccisione del generale Qassem Soleimani, “deve sapere che riceverà una risposta ancora più forte”, ha detto il presidente iraniano Hassan Rohani in una riunione di Gabinetto, citato dall’Isna. “Gli americani hanno compiuto un grave errore storico con questo atto criminale” cercando di “creare discordia all’interno dell’Iran e paura e divisioni nella regione, ma hanno fallito”, ha aggiunto il capo del governo di Teheran.

“Il generale Soleimani ha combattuto eroicamente contro l’Isis, al Nusra, Al Qaeda e altri. Se non fosse stato per la sua guerra al terrorismo, le capitali europee sarebbero ora in grande pericolo”, ha scritto poi su Twitter. “La nostra risposta finale alla sua uccisione consisterà nel cacciare tutte le forze Usa dalla regione”.