Libia. Erdogan, “Putin ed io saremo a vertice Berlino. Accordo per il cessate il fuoco “permanente”

Agenpress – “Questo weekend c’è un vertice a Berlino, il presidente Conte, Putin e io stesso abbiamo la volontà di partecipare a questo vertice, siamo decisi”. Lo dice il presidente turco Recep Tayyip Erdogan al termine del colloquio con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

“Mi auguro che si arrivi al più presto al cessate il fuoco” in Libia. “Dopo il mio colloquio con Guterres posso dire che può esserci la probabilità di una presenza Onu” in Libia: “da osservatori” le Nazioni unite possono essere presenti. I colloqui di Mosca “proseguono in modo positivo” e “questa sera” potrebbero verificarsi gli esiti.

La Turchia auspica un accordo per il cessate il fuoco “permanente” in Libia che ponga le “basi molto solide della conferenza di Berlino” e per “consentire un inizio di un futuro pacifico”. Con il presidente russo Vladimir Putin “abbiamo fatto una dichiarazione congiunta e “da allora c’è un cessate il fuoco” in Libia che “vogliamo sia permanente”.

“L’Italia è partner strategico e alleato” della Turchia, “mi auguro che questa visita intensifichi i nostri rapporti. Quest’anno terremo un vertice intergovernativo, non ne facciamo uno dal 2012”.

