Gregoretti. Salvini, visto Casellati ma parlato d’altro. Assurdo, mi vergogno come italiano

Agenpress -“Mi vergogno come italiano, pensare che ci siano magistrati di una decina di tribunali in Italia che hanno tempo e denaro da perdere con me, non vedete che spreco che c’è?”.

Lo ha detto Matteo Salvini riferendosi tra l’altro al voto espresso ieri in giunta del Regolamento dalla presidente del Senato Elisabetta Casellati.

“E’ un’assurdità. Io credo che la cosa più squallida di questi giorni è la vergogna che provano il Pd e il M5s: vogliono mandarmi a processo ma sanno che è senza senso e dunque vorrebbero farlo dopo le elezioni in Calabria ed Emilia-Romagna. E se la prendono con la presidente”.

Alla domanda se sia vero che dopo il convegno sull’ antisemitismo ha incontrato la presidente del Senato a poche ore dal voto che lo riguardava, il leader leghista risponde: “Ho parlato con la presidente prima e dopo il convegno, a cui lei è venuta a portare il suo saluto. Ma abbiamo affrontato esclusivamente il tema della lotta all’antisemitismo”.

Quindi torna sulla legge elettorale: “Il proporzionale con soglia al 5%? Sarebbe un passo indietro di 40 anni. Partiti e partitini che fanno il bello e il cattivo tempo”.