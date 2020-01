Di Maio. Giacomoni (FI). Fallimento, vittima di sé stesso e del personaggio che ha recitato in questi anni

Agenpress – “Luigi Di Maio che abbandona prima delle regionali il timone del Movimento delle stelle cadenti è la disfatta dell’idea che ‘uno vale uno’, ovvero dell’errata convinzione che la politica possa essere un esercizio dilettantesco dove competenza, esperienza e credibilità internazionale non contano affatto”.

Lo afferma, in una nota, Sestino Giacomoni vicepresidente della Commissione Finanze alla Camera.

“Ad essere sconfitto non è il povero Di Maio, vittima di sé stesso e del personaggio che ha recitato in questi anni, ma l’utopica visione di un movimento fondato sul nulla e destinato, così come sta per accadere, a tornare al nulla. Dispiace prendere atto che il discorso di addio di Di Maio sia la cosa migliore che ha fatto dal 2013 ad oggi”.