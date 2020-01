Usa. Trump sfila contro l’aborto, mentre gira un file audio contro l’ambasciatrice americana a Kiev

Agenpress – “Ogni bambino è un dono prezioso e sacro. Fin dall’inizio della mia presidenza mi sono impegnato a difendere le famiglie, anche i bambini non nati che non hanno mai avuto un difensore così forte alla Casa Bianca”.

Lo ha detto Donald Trump intervenendo alla 47/ma marcia per la vita in corso a Washington, la prima partecipazione della storia di un presidente denunciando le posizioni “radicali” dei democratici sull’aborto e ha ricordato quanto da lui fatto finora per limitarlo.

Trump ha minacciato la California di ritirare alcuni fondi federali per la sanita’ se lo stato, governato dai democratici, continuerà’ a imporre alle assicurazioni private la copertura per le donne che decidono di abortire. Il ministero della sanità’ ha quindi dato alla California 30 giorni di tempo per bloccare le sue richieste alle società’ assicurative. “La gente non dovrebbe essere costretta a partecipare, a pagare o a coprire l’aborto di altre persone”, si legge in una nota del dipartimento.

Sul fronte dell’impeachment spunta una registrazione nella quale il presidente mentre dice, in presenza di altre persone, di cacciare l’ambasciatrice americana a Kiev Marie Yovanovitch. “Take her out” (cacciatela via), afferma la voce dell’audio, esaminato da Abc. Tra i presenti Lev Parnas e Igor Fruman, i due ex partner di Rudy Giuliani che aiutarono l’avvocato personale del tycoon a fare pressioni su Kiev perche’ aprisse un’inchiesta sui Biden.