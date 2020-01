Virus Cina. 25 morti. A Whuan corsa contro il tempo per costruire un ospedale

Agenpress – Il governo cinese ha confermato il bilancio di 25 morti da coronavirus aumentando il numero dei casi accertati a 830. Le autorità locali avevano parlato ieri di 25 morti e 616 contagi. La Commissione sanitaria nazionale ha aggiunto che i casi sospetti al momento all’esame sono 1.072.

A Whuan, epicentro dell’epidemia di coronavirus, è corsa contro il tempo per costruire un ospedale da 1.000 posti letto. Operai e bulldozer sono al lavoro su un’area precedentemente destinata a centro vacanze. Secondo i media cinesi, ci vorranno sei giorni per completarlo. Nel 2003, all’epoca dell’emergenza Sars, 7.000 operai completarono l’ospedale Xiaotangshan, nei sobborghi di Pechino, in solo una settimana.

Le autorità hanno imposto il blocco ai trasporti pubblici in una nona città. Salgono così a 32 milioni i cittadini coinvolti. Le autorità di Jingzhou, nella provincia di Hubei – culla dell’epidemia di coronavirus – hanno imposto lo stop al traffico ferroviario in uscita dalla città, ai trasporti pubblici, ai bus turistici, traghetti e ogni altro tipo di imbarcazione.