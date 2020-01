Coronavirus: cosa sta facendo il Ministero

Agenpress. “Il Ministero della Salute si è attivato sin da subito convocando una task force con le istituzioni competenti affinché il fenomeno fosse affrontato con la massima attenzione. I controlli sono iniziati sin dal primo volo arrivato in Italia dalla città di Whuan e si sono poi allargati ai voli provenienti da tutta la Cina.”

Lo ha scritto su Facebook il Vice Ministro della Salute, Pierpaolo Sileri. “È stato poi creato un portale sul sito del Ministero dedicato esclusivamente al Coronavirus affinché si crei un filo diretto fra istituzioni e cittadini. In questo virtuoso percorso comunicativo, è stato attivo il numero di pubblica utilità 1500 dedicato alla ricezione delle informazioni riguardanti questo fenomeno.”

Sileri ha precisato “che, per i già utenti del SSN, in caso di necessità, occorre sempre rivolgersi al medico di famiglia e al 118. Per tutti gli altri che necessitino di assistenza e informazione, occorrerà rivolgersi al 1500.

Il contingente del Ministero è stato rafforzato con il conferimento di collaborazioni esterne a medici, infermieri, mediatori culturali e psicologi affinché ci fossero le risorse umane necessarie al controllo della situazione.”

“Per il personale sanitario impegnato – ha riferito – si è tenuta una sessione di formazione. Questi professionisti rafforzeranno i controlli aeroportuali e rafforzeranno la sala operativa del numero verde 1500. Il numero verde sarà accessibile anche ai cittadini cinesi poiché, grazie alla presenza dei mediatori culturali, non ci saranno problemi di comunicazione dovuti alla lingua.

Il Ministero ha altresì disposto la diffusione di appositi volantini e vademecum in italiano, in inglese e in cinese che saranno disponibili online e distribuiti ai passeggeri dei voli provenienti direttamente dalla Cina.”

“Rassicuro i cittadini che nessun caso di Coronavirus è stato accertato nel nostro Paese.

Vi chiedo di acquisire le informazioni necessarie ESCLUSIVAMENTE dai canali ufficiali onde evitare inutili allarmismi.” ha aggiunto il Vice Ministro Sileri.