L’Isis contro Israele, “combattere gli ebrei e restituire ciò che hanno rubato ai musulmani”

Agenpress – L’Isis vuole lanciare una “nuova fase” prendendo di mira Israele. E’ il contenuto di un messaggio audio diffuso sul network di propaganda dei jihadisti dal portavoce Abu Hamza al-Quraishi, dichiarando che il nuovo leader dell’Isis Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi è “determinato” ad entrare in una “nuova fase che non è altro che combattere gli ebrei e restituire ciò che hanno rubato ai musulmani”.

“Gli occhi dei soldati del Califfato, ovunque si trovino, sono ancora (fissi) su Gerusalemme”, ha aggiunto il portavoce dell’Isis. L’audio è stato diffuso nel giorno in cui Donald Trump riceverà alla Casa Bianca Benyamin Netanyahu, nell’ambito degli sforzi per elaborare un piace di pace per il Medio Oriente.