Regionali. Zingaretti, Salvini sconfitto in Emilia Romagna. Verifica della maggioranza?

Agenpress – “Oggi Salvini ha perso le elezioni”. Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti, commentando il risultato elettorale in Emilia Romagna.

“Salvini ha perso, voleva dare una spallata al governo”, che invece “esce rafforzato e deve andare avanti con meno litigi e più concretezza”. Il voto “rafforza il governo perché innanzitutto Salvini ha cercato di dare una spallata al governo.

Si è voluto dare al voto un aspetto politico e questo tentativo è fallito: la maggioranza esce più forte, dobbiamo non essere pigri e Conte deve rilanciare l’azione in modo ancora più forte su temi concreti. Le tasse, il lavoro, la scuola, l’università, la ripresa economica. La maggioranza esce rincuorata mi auguro con meno problemi e più concretezza”.

“La verifica della maggioranza? Ci siamo riuniti, anche se non capivamo il perché, per definire un’agenda da offrire al presidente Conte. Ci sarà materia per discutere, la concretezza ora è il dato importante. Si apre uno spiraglio che questa maggioranza può coprire e dire che i risultati si trovano, i problemi si risolvono. Perché Salvini è bravo a raccontare i problemi ma non risolverli”.