Virus cinese. 796 nuovi casi, quasi 3mila infettati. Trasmesso da mercato animali vivi

Agenpress – La commissione nazionale di sanità cinese ha reso noto che sono stati registrati 769 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, fino alla mezzanotte di domenica. I decessi legati sono intanto saliti a quota 81, mentre i casi accertati dell’infezione in Cina ammontano a 2.835, secondo l’ultimo bollettino fornito dalla tv statale Cctv, aggiornato alle 18:00 locali (le 11:00 in Italia), in base alle comunicazioni delle autorità sanitarie.

Il virus possa essere stato portato al mercato di Wuhan da una persona già infetta: ad affermarlo sul sito di Science è Kristian Anderson, biologo dello Scripps Research Institute di San Diego, impegnato nello studio del genoma del virus. L’ipotesi “è verosimile, ma si chiarirà quando avremo indicazioni più precise sulla durata di incubazione della malattia”, commenta l’esperto di malattie infettive Massimo Galli, dell’Università di Milano e primario dell’ospedale Sacco.

Gli altri due scenari ipotizzano che il virus sia arrivato al mercato tramite uno o più animali infetti. “Ammettiamo che un venditore di animali vivi possa essersi infettato precedentemente al suo arrivo al mercato e che da lui sia partita l’infezione”, ipotizza Galli dell’Università di Milano. Considerando anche la forte variabilità del virus, “è improbabile che si riesca a ricostruire esattamente la dinamica e soprattutto la tempistica che ha portato al paziente zero, però ci potremo avvicinare”.