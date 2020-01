Coronavirus. Conte, niente allarmismi o panico. 18 pazienti ricoverati allo Spallanzani Roma

Agenpress – “Italia è in prima linea per le misure di prevenzione e contrasto a questo virus. Confermiamo la nostra massima attenzione, ci manteniamo aggiornati per intensificare, se necessario, le nostre cautela. Già adesso, senza necessità di diffondere allarmismi e che si alimenti alcuna forma di panico, noi stiamo adottando tutte le iniziative per fronteggiare i rischi connessi al coronavirus. Non siamo preoccupati, ma siamo vigili”. Lo dice il premier Giuseppe Conte da Soffia soffermandosi sull’emergenza coronavirus.

Sono diciotto i pazienti ricoverati all’ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma, sospettati di aver contratto il coronavirus ma risultati tutti negativi e dimessi. Si tratta in parte di cittadini cinesi, provenienti dalle aree colpite dal virus o di italiani di ritorno dopo un viaggio in Cina, che hanno accusato sintomi simili a quelli di una comune influenza. “La situazione è sotto controllo, non c’è motivo di allarme. Ad oggi non ci sono casi accertati di coronavirus in Italia. Per i pazienti sospettati di aver contratto il virus, sono state attivate tutte le procedure necessarie, messi in quarantena e sottoposti ai test, risultati tutti negativi” spiegano dal Ministero della Salute.

I casi risultati falsi allarmi sono stati trattati come semplice influenza e poi dimessi. Riguardo ai due turisti cinesi arrivati ieri in ambulanza spiega: “Sono in isolamento e saranno sottoposti agli accertamenti necessari”.