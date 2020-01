Coronavirus. Oltre 7mila casi accertati. In Cina Ikea chiude i negozi a tempo indefinito

Agenpress – Sale a 170 il numero dei morti per il coronavirus mentre si registra una impennata dei contagi con 1.700 nuovi casi, che si sommano ai circa 6.000 già accertati. Il numero delle vittime è salito a 170 a causa di 37 decessi nella provincia dell’Hubei, dove si e’ diffusa la malattia e uno nella provincia sud-occidentale di Sichuan.

Il governatore della provincia dell’Hubei, Wang Xiaodong, ha avvertito che c’è una grave carenza di forniture mediche, non solo a Wuhan, citta’ epicentro dell’epidemia dal nuovo coronavirus della polmonite, ma anche nella citta’ vicine. Il governatore ha aggiunto che mancano anche gli indumenti protettivi usa e getta.

“E’ la prima cosa a cui penso la mattina quando mi sveglio”, ha detto in una conferenza stampa riportata dai media locali. Secondo il governatore, la situazione è cosi’ grave che alcuni tra il personale medico indossano impermeabili e sacchetti di immondizia monouso come copriscarpe per proteggersi.

Ikea ha annunciato la chiusura temporanea di tutti i suoi negozi in Cina, il gruppo svedese aveva annunciato la decisione di chiudere circa metà dei suoi punti vendita cinesi, per poi annunciare oggi misure più drastiche. I negozi rimarranno chiusi per un tempo indefinito.