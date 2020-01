Coronavirus. Quasi 8mila contagiati, 1370 gravi. Speranza, “gestito al pari di Colera e Peste”

Agenpress – I contagi da coronavirus sono 7.711 e si registrano 1.370 casi in condizioni gravi. Lo ha reso noto la Commissione nazionale sanitaria cinese sottolineando che la maggior parte dei contagi riguarda la provincia di Hubei dove si è generato il virus. Altre 81 mila persone sono invece sotto osservazione. Lo riportano i media internazionali.

Per quanta riguarda le misure volte ad arginarne la diffusione, il nuovo coronavirus, “pur essendo classificato per ora come di classe B, al pari di Sars, Aids e della Polio, viene gestito come se fosse un virus di classe A, ovvero la stessa del colera e della peste”, ha assicurato il ministro della Salute, Roberto Speranza.