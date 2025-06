Regione Lazio, Bertucci: “Buon lavoro al dottor Piacentini, nuovo DG della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS”

AgenPress. “I miei migliori auguri di buon lavoro al dottor Daniele Piacentini per il suo incarico di Direttore Generale della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS.

Un curriculum di altissimo livello, una serie di esperienze lavorative di grande importanza ed il ruolo cruciale ricoperto come Amministratore Delegato e Direttore Generale dell’Ospedale Isola Tiberina-Gemelli Isola nell’ambito del progetto di rilancio della struttura sanitaria: il Policlinico Gemelli, polo d’eccellenza della sanità regionale e nazionale, ha una guida che saprà portare la struttura ed il personale tutto verso nuovi ed importanti traguardi, nell’interesse di tutti i cittadini.

Congratulazioni infine per i risultati raggiunti dal dottor Elefanti, che ha ricoperto il ruolo di Direttore Generale del Gemelli dal 31 gennaio 2018, ed auguri di buon lavoro per il prosieguo della sua carriera”, così in una nota Marco Bertucci, Presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale del Lazio.