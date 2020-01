Agenpress. 235 milioni di euro per dotazioni tecnologiche diagnostiche per il medico di famiglia. “E’ stato firmato il 28 gennaio il decreto attuativo per rendere concreto il finanziamento di 235 milioni stanziati in manovra di Bilancio per dotare i medici di base e pediatri di libera scelta del kit di diagnosi”, annuncia il ministro della Salute Roberto Speranza.

“E’ un decreto – spiega Speranza – che abbiamo condiviso, è la premessa per poter portare questa strumentazione davvero negli studi dei medici di medicina generale. Ora io passo in qualche modo la palla alle Regioni. Sono sicuro che da parte loro ci sarà la sensibilità che hanno dimostrato in questi mesi”.

Esprime soddisfazione per il provvedimento il presidente della regione Veneto, Luca Zaia: “Abbiamo accolto di buon grado questa partita, fra l’altro impegnativa, perché riguarda 235mln di euro. Al punto tale che mettiamo a disposizione personale infermieristico. Quindi siamo convinti che il potenziamento dell’attività dei medici di base ci permetta di ridurre, ad esempio, gli accessi al pronto soccorso”.