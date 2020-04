Coronavirus. Esperto, picco non ancora esaurito. Borrelli, no mascherine con la distanza di sicurezza

Agenpress – “Il picco non si è ancora esaurito”. Lo ha detto il direttore della terapia intensiva del Gemelli e membro del Comitato tecnico scientifico Massimo Antonelli in conferenza stampa alla Protezione Civile, sottolineando che la “tendenza in calo a cui stiamo assistendo è il frutto di quel che è accaduto nelle ultime 3 settimane”.

“Non sappiamo quale sarà l’evoluzione” del virus e dunque non si può parlare del dopo: “oggi non è necessario, per chi riesce a mantenere le distanze e a rispettare le indicazioni che sono state date, utilizzare le mascherine”, ha detto il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli in conferenza stampa a chi gli chiedeva se diventerà obbligatorio per i cittadini indossare le mascherine.

“Io credo – ha aggiunto – che noi saremo sempre più costretti ad adottare comportamenti di distanziamento sociale. Io come vedete non porto la mascherina, e questo non significa che è inutile, ma cerco di cerco di rispettare le distanze e le regole di prudenza che sono state dettate dalla comunità scientifica”.