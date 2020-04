Coronavirus. Oms, con stop restrizioni virus potrebbe riprendere. Campagna test anticorpi

Agenpress – “Se i Paesi si precipitano ad annullare le restrizioni troppo velocemente, il coronavirus potrebbe riprendere e l’impatto economico potrebbe essere ancora più grave e prolungato”. E’ il monito del direttore generale dell’Oms (Organizzazione mondiale della sanità) Tedros Adhanom Ghebreyesus nel consueto briefing sul Covid-19.

L’Oms si prepara a lanciare nei prossimi giorni il programma Solidarity II, per sapere quante sono nel mondo le persone con l’infezione attraverso una poderosa campagna di analisi del sangue per rilevare gli anticorpi al virus in quasi una decina di paesi nel mondo. Ciò aiuterà a determinare prevalenza e mortalità del Covid-19 nelle diverse fasce d’età e a decidere la durata di chiusure e quarantene.

I tamponi hanno permesso finora di individuare 1 milione di casi, ma visto il loro numero limitato, molti casi – soprattutto lievi – non sono stati rilevati. L’esame degli anticorpi invece permette di avere un quadro più preciso della reale diffusione, perché vede se una persona è stata infettata nel passato e ha gli anticorpi che possono proteggerla da future infezioni.