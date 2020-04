Coronavirus. Regina Elisabetta, viviamo un tempo difficile, ringrazio chi a sta a casa

Agenpress – “Vi parlo in un tempo che so essere di crescente difficoltà: un tempo di sconvolgimento nella vita del nostro Paese che ha portato dolore ad alcuni, problemi economici a molti ed enormi cambiamenti nella vita quotidiana di tutti noi”.

Così la regina Elisabetta, quasi 94 anni, nel suo discorso televisivo straordinario alla nazione sull’emergenza coronavirus registrato nei giorni scorsi dal castello di Windsor, anticipato dalla corte ai media nelle ultime ore e trasmesso stasera nelle case di milioni di britannici.

La regina Elisabetta incoraggia i suoi sudditi di fronte all’emergenza coronavirus, auspicando – nello storico discorso televisivo trasmesso stasera nel Regno Unito e nei Paesi del Commonwealth – che tutti sappiano agire in modo da poter essere “orgogliosi negli anni a venire”.

“Io spero che coloro che verranno dopo di noi possano dire dei Britannici di questa generazione che sono stati forti come. E che gli attributi d’autodisciplina, calma, determinazione amabile e fratellanza siano caratterizzino ancora questo Paese”.

“Voglio ringraziare chi resta a casa per proteggere gli altri”, ha aggiunto la sovrana, non senza rivolgere un grazie a chi lavora nel servizio sanitario nazionale ed elogiando l’applauso collettivo rivolto loro dai britannici. La regina ha ricordato il tempo della II Guerra Mondiale, parlando di una sfida “diversa”, ma segnata pure da “un penoso senso di separazione”. Ha tuttavia insistito sulla necessità di rispettare le restrizioni imposte dal governo.

La prima volta che la regina Elisabetta è apparsa in tv per un “Queen’s National Addresses” era il 24 febbraio 1991 in occasione della Guerra del Golfo: le truppe britanniche erano impegnate nell’Operazione “Desert Storm” e la Regina rivolse una preghiera per i soldati.

Il secondo “speech” è datato 5 settembre 1997: dopo la morte della principessa Diana e alla vigilia del funerale, Elisabetta II le rese omaggio con un discorso senza precedenti.

L’8 aprile 2002, alla vigilia dell’ultimo saluto alla Regina Madre, morta il 30 marzo a 101 anni per una polmonite, Elisabetta II ne onorò la memoria parlando della sua vita e della sua dedizione.

L’ultima apparizione televisiva risale al 2012 quando Sua Maestà ha celebrato il Giubileo di Diamante che ha segnato il 60esimo anniversario dell’ascesa al trono di colei che poi nel 2015, il 9 settembre per la precisione, ha superato i 63 anni e 216 giorni di regno della Regina Vittoria diventando il sovrano più longevo della storia della Corona britannica.