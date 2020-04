Egitto. Nuovo rinvio udienza rinnovo custodia cautelare per Patrick Zaky

Agenpress – “Sono passati ormai 60 giorni da quando Patrick è stato arrestato al Cairo, 60 giorni trascorsi nell’incertezza di sapere se la sua detenzione sarebbe stata prorogata o meno, un’incertezza peggiorata dalla situazione del Covid-19 in Egitto che ha di fatto sospeso le attività del sistema giudiziario e purtroppo Patrick è ostaggio di questa situazione”.

Così Riccardo Noury, portavoce di Amnesty Italia, commenta l’ennesimo rinvio dell’udienza al Cairo sul caso Patrick Zaky, lo studente egiziano dell’Università di Bologna in carcere da due mesi in Egitto, e al momento al Cairo, con l’accusa di propaganda sovversiva.

Oggi di nuovo il rinvio di una settimana a causa del coronavirus per l’udienza in cui oggi doveva essere deciso se prolungare o meno di altri 15 giorni la custodia cautelare.

Uno dei legali di Zaky, Hoda Nasrallah, ha riferito inoltre che il procuratore le ha chiesto se Patrick avesse ricevuto i libri che aveva chiesto di riavere e lei ha risposto di non saperlo perché lo studente non può ricevere visite per via dell’emergenza. In Egitto vige tra l’altro un coprifuoco serale-notturno per il coronavirus.