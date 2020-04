Eurogruppo. Annullata conferenza. Fonti, passi avanti su apertura fondo ripresa

Agenpress – “La conferenza stampa dell’Eurogruppo prevista per stamani alle 10 sarà cancellata, perché l’incontro è stato sospeso e continuerà domani”. Lo annuncia dal suo profilo Twitter, Luis Rego, portavoce del presidente dell’Eurogruppo, che spiega come “più tardi verranno diffusi particolari”.

Da Francia e Germania arriva un appello ai partner Ue per trovare un accordo ‘ambizioso’. Il ministro tedesco delle Finanze, Olaf Scholz e quello francese, Bruno Le Maire hanno pubblicato un tweet in cui chiedono ai paesi europei di lavorare per un’intesa. “In queste ore difficili l’Europa deve stare insieme e vicina. Insieme a Bruno Le Maire chiedo a tutti i paesi dell’euro di non rifiutare di risolvere queste difficili questioni finanziarie e di facilitare un buon compromesso, per tutti i cittadini”, dice Scholz

“Dopo 16 ore di trattative nessun accordo all’Eurogruppo sulla risposta economica alla crisi del coronavirus – aggiunge Le Maire – con Olaf Scholz chiediamo a tutti gli Stati europei di affrontare le eccezionali sfide per raggiungere un accordo ambizioso”.

Ma quanto pare, nel corso della riunione sarebbero stati fatti dei passi avanti verso l’apertura a un fondo per la ripresa basato sulla proposta franco-italiana che prevede titoli del debito comuni, i cosiddetti Recovery bond, mentre è stallo sul Mes senza condizioni, una proposta che continua a essere respinta dall’Olanda. Stando a quanto riferiscono fonti europee, il negoziato è stato “molto duro”.

Italia, Spagna e gli altri Paesi favorevoli agli eurobond o altre formule per arrivare all’emissione di titoli del debito comuni hanno tenuto la loro posizione. L’Olanda non ha invece ceduto sulla richiesta dei Paesi del Sud di prevedere l’eventuale ricorso al fondo salva-Stati (Mes) senza le condizionalità attualmente previste per la concessione di prestiti ai singoli Paesi. “È troppo presto per un pacchetto completo. Questa è prima di tutto una crisi sanitaria. È importante che l’Europa renda disponibili fondi extra” per affrontare questa situazione, ha scritto il ministro dell’Economia olandese, Wopke Hoekstra, sul suo profilo Twitter.