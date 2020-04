Luigi Di Maio: “Il dovere della politica deve essere quello di difendere la nazione e i suoi cittadini”

Agenpress. Ho mandato una lettera alle varie confederazioni e associazioni del mondo dell’industria italiana.

Dalla prossima settimana inizieremo una serie di tavoli di settore con i rappresentanti delle imprese con l’obiettivo di rilanciare il commercio estero e promuovere i prodotti Made in Italy nel mondo. Si tratta delle nostre eccellenze, della nostra terra e tradizione e, di fronte a questa crisi, abbiamo il compito di difenderla con ogni mezzo.

Lo consideriamo un nuovo patto per l’export, in un momento di grande difficoltà, che servirà a mettere in sicurezza i nostri imprenditori, i lavoratori e le famiglie. Ma già adesso bisogna iniziare a concretizzare quanto detto, coinvolgendo i principali attori.