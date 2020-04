Cina. Vietato mangiare cani e gatti. Sidoli, riconosciuto il diritto alla vita

Agenpet – Cani e gatti non potranno più essere mangiati in Cina. La decisione arriva dopo il divieto di febbraio sul commercio e il consumo di animali selvatici, pratica sospettata della diffusione del Coronavirus. Il ministero dell’Agricoltura cinese li ha esclusi per la prima volta dall’elenco ufficiale di animali commestibili. Una decisione importante che riconosce il diritto alla vita a degli esseri preziosi e inseparabili compagni.

Così Rinaldo Sidoli, Portavoce di Alleanza Popolare Ecologista.