Coronavirus. L’Oms ha sbagliato, abbiamo dato 452 mln $, contro i 42 della Cina

Agenpress – “Abbiamo imparato molto, possiamo essere più forti di prima. Ricostruiremo il paese, questo incubo finirà presto. Potremmo riaprire il paese in fasi, forse prima del previsto, ogni decisione si baserà molto sulle indicazioni degli esperti. Stiamo facendo meglio” delle iniziali previsioni di 240.000 morti per coronavirus.

Così Donald Trump a chi gli chiedeva un commento sulle stime indicate da alcuni modelli, in base ai quali i decessi per coronavirus negli Stati Uniti saranno circa 60.000. “Stiamo facendo molto meglio di altri paesi” osserva Deborah Birx, esperta della task force della Casa Bianca contro il coronavirus.

Donald Trump è tornto ad attaccare l’Oms, al quale gli Stati Uniti contribuiscono con 452 milioni di dollari contro i 42 milioni stanziati dalla Cina.

Trump ha poi chiarito di non ha alcun investimento nel farmaco anti-malaria che promuove contro il coronavirus, l’idrossiclorina, respingendo l’ipotesi avanzata dai media americani su suoi possibili interessi nel farmaco.