Agenpress. Ottima la scelta di Vittorio Colao, ottima!

Bene riaprire le librerie, come avevamo chiesto, ma bisogna riaprire in sicurezza anche le fabbriche: altrimenti moriremo di fame.

La patrimoniale non esiste, bene. Su Mes e Europa si faccia un dibattito in Parlamento, non in TV.

Lo dichiara, in una nota, Matteo Renzi.