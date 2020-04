Codacons: se lockdown fino a giugno consumi giù per 68,9 miliardi di euro

Agenpress. In caso di lockdown fino al mese di giugno, i consumi degli italiani, come previsto anche dall’Istat, registrerebbero nel 2020 una riduzione record del -9,9%, con una contrazione complessiva della spesa per 68,9 miliardi di euro .

Lo afferma il Codacons, che diffonde delle elaborazioni sugli effetti delle misure restrittive legate al coronavirus sui consumi delle famiglie.

Qualora dovessero proseguire fino a giugno le limitazioni ad attività produttive, commercio, servizi, ecc., si registrerebbe nel nostro paese una minore spesa annua pari in media a -2.644 euro a famiglia, per un controvalore di 68,9 mld di euro – spiega il Codacons.

Se invece il lockdown totale sarà limitato al mese di aprile, con una graduale ripresa delle attività nel mese di maggio, la caduta dei consumi sarà di circa il -6% con una minore spesa complessiva pari a -41,7 miliardi di euro, ossia -1.602 euro a famiglia – conclude il Codacons.