Antitrust, sanzioni da 30 milioni a Novamont per abuso di posizione dominante nei sacchetti di bioplastica

DA 2 A 5 CENTESIMI IL COSTO MEDIO DI BIOSHOPPER E SACCHETTI PER L’ORTOFRUTTA

AgenPress. Qualsiasi posizione dominante nella vendita di beni e servizi danneggia il mercato e si riflette in modo diretto sui consumatori finali.

Lo afferma il Codacons, commentando la sanzione da 30 milioni di euro inflitta dall’Antitrust a Novamont.

I comportamenti anticoncorrenziali accertati dall’Autorità nel settore dei bioshopper e dei sacchetti ultraleggeri per l’ortofrutta coinvolgono la generalità dei consumatori, che ogni giorno vanno a fare la spesa nei supermercati utilizzando i sacchetti in questione – spiega il Codacons – Il costo sostenuto dagli esercizi commerciali per l’approvvigionamento di tali prodotti viene infatti scaricato sui consumatori finali, che pagano in media da 2 a 5 centesimi di euro i singoli sacchetti della spesa e quelli leggeri per l’ortofrutta.

Clausole e condizioni per limitare la concorrenza e l’accesso al mercato di altri operatori concorrono quindi a mantenere elevati prezzi e tariffe, con un danno economico evidente per i consumatori.