Coronavirus. Arcuri, non uscite di casa, non fate sciocchezze. Fine emergenza solo con vaccino

Agenpress – “Nei prossimi giorni non fate sciocchezze, continuate e rafforzare se possibile il convincimento, l’obbligo di seguire le previsioni che in questo periodo vi abbiamo dato. La fine è ancora lontana. Vi continuo a supplicare, state in casa, state attenti e continuate ad essere responsabili come lo siete stati fin ora”.

Lo ha detto il commissario straordinario per l’emergenza, Domenico Arcuri, in conferenza stampa alla Protezione Civile, sottolineando che “metteremo definitivamente alle spalle questa drammatica emergenza solo quando verrà scoperto un vaccino efficiente ed efficace. Fino ad allora abbiamo un solo antidoto: noi stessi, i nostri comportamenti”.

“Devono servire anzitutto a prevenire e a contenere i contagi. Siamo noi che dobbiamo dare una mano a noi stessi. Non possiamo e non dobbiamo sbagliare i tempi dell’uscita della cosiddetta fase 1”.

“Non uscite di casa, continuate a seguire i comportamenti che avete tenuto responsabilmente fino ad oggi. Usate il cervello, il vostro enorme senso di responsabilità. Il virus non è stato ancora sconfitto. Questo nemico sconosciuto, forte e sostanzialmente invisibile è ancora tra noi. Siamo sulla buona strada, abbiamo iniziato a vedere gli indicatori fornirci ogni giorno insieme ad un senso di dolore anche qualche senso di speranza, ma non siamo ancora alla fine del tunnel”.