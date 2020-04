Coronavirus, Laforgia-Pastorino (Leu): Patrimoniale grandi ricchezze per equità

Agenpress. “Il rilancio del Paese deve passare attraverso una grande operazione di equità: bisogna mettere i soldi nelle tasche degli italiani, soprattutto quelli più in difficoltà. È un dovere pensare alle fasce più deboli. La patrimoniale sulle grandi ricchezze non deve rappresentare un tabù.

Sia chiaro: non parliamo di tassare il ceto medio, che già è stato impoverito e colpito negli anni, ma di aumentare il prelievo per chi possiede, appunto, grandi patrimoni. Bisogna discuterne con gli alleati esaminando i benefici di questo provvedimento, senza pregiudizi. Ci rivolgiamo a loro per affrontare la questione con spirito costruttivo”.

Lo dichiarano in una nota i parlamentari di Leu, il senatore Francesco Laforgia e il deputato Luca Pastorino.

“Un evento così drammatico e traumatico come l’epidemia di Coronavirus – aggiungono Laforgia e Pastorino – impone un radicale cambiamento di visione per quanto riguarda le politiche economiche e fiscali. Non è pensabile di tornare ai vecchi schemi di fronte a un contesto totalmente cambiato. Servono scelte coraggiose, capaci di guardare avanti e all’interesse del Paese. E non a quello di un singolo partito”.